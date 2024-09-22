Tartışma, Kavgaya Dönüştü; Silahla Dehşet Saçtı!

Kayseri'de üç kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Tartışma, Kavgaya Dönüştü; Silahla Dehşet Saçtı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak’ta R.A. İ.M. ve A.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A. yanındaki tabancayla A.E. ve İ.M.’yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de A.E. ve İ.M.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. A.E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler, şüpheli R.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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