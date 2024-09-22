Avcılar'da Metruk Binada Yangın

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan üç katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında yan yolda trafik aksarken, polis güvenlik önlemleri aldı.

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Avcılar'da Metruk Binada Yangın

Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi Yanyol Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında daha önce boşaltılan üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle D-100 kara yolu Bakırköy istikametindeki yan yolda bir süre trafik aksadı.

Kaynak: AA

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