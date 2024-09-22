Samsun'da İki Araç Birbirine Girdi: 1 Yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da İki Araç Birbirine Girdi: 1 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolunda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beytullah Akalan idaresindeki hafif ticari araç, Çetin Köksal yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Feride Köksal yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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