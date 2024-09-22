Şanlıurfa'da Husumetli İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Şanlıurfa'da husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Şanlıurfa'da Husumetli İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Hürriyet Mahallesi’nde öğle saatlerinde husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

Tabancaların da kullanıldığı kavgada otomobilinde bulunan Emrullah Yıldız (30) tek kurşunla vuruldu. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavgada ağır yaralanan Emrullah Yıldız, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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