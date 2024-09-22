Çorum’da Trafik Kazası: Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Çorum’da Trafik Kazası: Aynı Aileden 4 Kişi Yaralandı

Kaza, Çorum'da Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan İhsan D. yönetimindeki 19 HS 255 plakalı otomobil, yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan 05 FD 255 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazada sürücü İhsan D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yasemin D., Aymira D. ve Aybike D. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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