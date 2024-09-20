Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon! Çok Sayıda Eser Ele Geçirildi
Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.A.K., M.B., Y.A. ve S.K. isimli şahıslara yönelik tarihi eser operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 141 adet sikke, 1 adet bronz heykel ve 1 adet kolye ucu obje, 1 adet yüzük obje ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınırken 4 şahıs gözaltına alınarak, jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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