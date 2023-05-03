Taksim'de 'Kültür Bakanlığı' faciası: 'Taksim kimsenin fantezi mekanı değildir'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Taksim'de yapılan 'çalışmalara' tepki göstererek; "Taksim kimsenin fantezi mekanı değildir" dedi.

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Taksim'de 'Kültür Bakanlığı' faciası: 'Taksim kimsenin fantezi mekanı değildir'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Taksim Meydanı'na yapılan çalışmalara tepki gösterdi. 

Çalışmalara ilişkin fotoğrafları da paylaşan Polat "Taksim Meydanına yapılan bu rezalet anında durmalı" dedi. 

"TAKSİM KİMSENİN FANTEZİ ALANI DEĞİLDİR"

Polat paylaşımlarının devamında "Sözde soldaki görseldeki yapılmak için başlanan, bugün sağdaki faciaya dönüşen 1. Derece Sit Alanı Taksim Meydanı’nda yükselen metal yığını… Ülkenin en önemli meydanı Taksim kimsenin fantezi mekanı değildir, ülkenin en önemli kamusal alanında bizzat Kültür Bakanlığı tarafından yapılan bu akil almaz uygulamanın acilen durdurulması lazım" ifadelerini kullandı. 

Taksim'de 'Kültür Bakanlığı' faciası: 'Taksim kimsenin fantezi mekanı değildir' - Resim : 1

Taksim'de 'Kültür Bakanlığı' faciası: 'Taksim kimsenin fantezi mekanı değildir' - Resim : 2

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