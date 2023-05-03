Berrak Tüzünataç'ın reklam afişlerini boyadılar

Üsküdar'da bir giyim markasının reklam afişlerinde yer alan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın göğüs ve göbek bölgesi boyayla kapatıldı.

Berrak Tüzünataç'ın reklam afişlerini boyadılar

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın, bir markanın yeni reklam kampanyası için yaptığı çekimin afişleri, kimliği belirsiz kişiler tarafından boyandı. İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Libadiye Caddesi üzerinde yer alan reklam afişlerinde Tüzünataç'ın göğüs ve göbek bölgesinin boyayla kapatıldığı görüldü.

Cadde üzerinde bulunan birçok direğe asılı afiş aynı şekilde boyandı.

Tüzünataç'ın kampanya için çektirdiği fotoğrafların orijinalleri ise şöyle:

Berrak Tüzünataç'ın reklam afişlerini boyadılar - Resim : 1

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