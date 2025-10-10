Takla Atan Kamyonetteki 2 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van’ın Gevaş-Gürpınar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 07 BJA 121 plakalı Citroen Berlingo marka kapalı kasa hafif ticari kamyonet, Gevaş-Gürpınar-Edremit yol ayrımında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gevaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA