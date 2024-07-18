Takipçisiyle Buluşmak için Geldi, Kurşun Yağmuruna Tutuldu! Saldırı Anı Kamerada

Sosyal medya fenomeni ‘İlahici Ali’ takipçisiyle buluşmak için geldiği İstanbul’da silahlı saldırıya uğradı. ‘İlahici Ali’ adıyla bilinen Ali Özdemir, Esenler ilçesinde kurşun yağmuruna tutuldu. Kanlar içince kalan Özdemir’e mahalleli ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganları arıyor.

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İstanbul’un Esenler ilçesinde bir sosyal medya fenomeni silahlı saldırıya uğradı. Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Havaalanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada İlahici Ali adıyla bilinen Ali Özdemir, takipçileriyle buluşmak için Konya’dan İstanbul’a geldi. Özdemir, geceyi geçirmek için Esenler’de bir eve gitmek istediği sırada tanımadığını söylediği bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Takipçisiyle Buluşmak için Geldi, Kurşun Yağmuruna Tutuldu! Saldırı Anı Kamerada - Resim : 1

Silah sesleri üzerine cama çıkan mahalle sakinleri kanlar içerisinde yerde yatan Özdemir’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Özdemir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“KURŞUNLAR BACAĞINA GELMİŞTİ”

Özdemir’e ilk müdahaleyi yapan Furkan Çoban, “Kurşunlar bacağına isabet etmişti. Şanslıydı ki sağlıkçı bir kişi vardı. Durumunun nasıl olduğunu bilmiyorum. İnşallah iyidir. İlahici Ali olduğunu söylediler. Zaten siması da tanıdık gelmişti. İnternetten baktığımızda o olduğunu gördük.” dedi.

Kaynak: DHA

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