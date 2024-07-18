Beşiktaş'taki Gece Kulübü Faciasında Aylar Sonra Yeni Görüntü: Felaket Böyle Geldi!

İstanbul Beşiktaş'ta Masquerade adlı gece kulübünde meydana gelen ve 29 işçinin ölümüyle sonuçlanan yangında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dışarıdan yardıma gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı anlar yer alıyor.

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İstanbul Gayrettepe'de tadilatta olan gece kulübünde meydana gelen ve 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.

Beşiktaş Gayrettepe'de geçtiğimiz 2 Nisan günü meydana gelen olayda, 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada yangın çıkmıştı. Çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 9 sanığın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce duruşmanın görülmesine Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda mahkemenin verdiği aranın ardından devam edilmişti.

Beşiktaş'taki Gece Kulübü Faciasında Aylar Sonra Yeni Görüntü: Felaket Böyle Geldi! - Resim : 1

İKİ TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süre, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle sanıklar Dursun Çelik ve İbrahim Bildirici'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti. Mahkeme diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenmişti.

Beşiktaş'taki Gece Kulübü Faciasında Aylar Sonra Yeni Görüntü: Felaket Böyle Geldi! - Resim : 2

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 29 kişinin öldüğü feci olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.

Beşiktaş'taki Gece Kulübü Faciasında Aylar Sonra Yeni Görüntü: Felaket Böyle Geldi! - Resim : 3

Beşiktaş'taki Gece Kulübü Yangını Davasında Karar: 2 Sanık Tahliye EdildiBeşiktaş'taki Gece Kulübü Yangını Davasında Karar: 2 Sanık Tahliye EdildiTürkiye
29 İşçi Hayatını Kaybetmişti: İhmalle Ölüme 'Takdiri İlahi' Savunması!29 İşçi Hayatını Kaybetmişti: İhmalle Ölüme 'Takdiri İlahi' Savunması!Güncel

Kaynak: İHA

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