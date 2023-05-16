Tahta parçaları emekli Edebiyat öğretmeninin elinde şekilleniyor

Bayburt’ta 38 yıl öğretmenlik yapan ve emekli olan eğitimci Turan Başağa (68), emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü evi kendince marangoz atölyesine çevirdi.

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Küçüklükten beri çizime, tahtalara merakı olan Başağa, hobi amaçlı tahtaları gerek eliyle gerek tezgahında şekillendirerek hediyelikler eşya yapıyor. Dağda bulduğu herhangi bir odun parçasını hediyelik eşyaya dönüştüren Başağa ürettiği ahşap eşyaları eşe, dosta, sevdiklerine hediye ettiğini söyleyerek, boş vaktini bu şekilde değerlendiğini vurguladı.

Emekli olduktan sonra son görev yeri olan Trabzon'a yerleşen ve yaz aylarında memleketi Bayburt'a gelen Başağa eski evinin bir bölümünü atölyeye çevirdiğini kaydederek, "Çocukluğumdan beri ahşaba merakım çoktu, çocukken de çok uğraşırdım ahşapla, tahtayla. Sonra işi biraz daha detaylandırmak istedim ve küçük bir atölye kurdum kendime, emekliliğimi burada geçiriyorum. Hobi amaçlı yapıyorum, birçok şeyi arkadaşlarıma, sevdiklerime hediye ediyorum" diye konuştu.

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