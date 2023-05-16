İkinci tura kalan seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'ndan gençlere mesajlar: En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan gençlere mesaj verdi. Kılıçdaroğlu, sandıktan değişim mesajı çıktığını vurguladı.

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İkinci tura kalan seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'ndan gençlere mesajlar: En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir paylaşım daha geldi. Kılıçdaroğlu, “sandıktan değişim mesajının çıktığını” vurguladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, gençlere hitap ettiği paylaşımında, “Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz” dedi.

"DOMUZ BAĞCILAR YÜCE MECLİS'E GÖNDERİLDİ"

Kılıçdaroğlu paylaşımının tamamında şunları söyledi:

Sevgili Gençler, İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz.

Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar.

En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda.

Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…

Kaynak: Gerçek Gündem

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Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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