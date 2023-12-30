Suudi şirket Atatürk fotoğrafı paylaşan Hande Erçel'in sözleşmesini feshetti

Suudi Arabistanlı şirket, Süper Kupa'da yaşananların üzerine Atatürk fotoğrafı paylaşan Hande Erçel'in reklam sözleşmesini sonlandırdı.

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Suudi şirket Atatürk fotoğrafı paylaşan Hande Erçel'in sözleşmesini feshetti

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa’da, Suudi yetkililerin futbolcuların sahaya Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle ve sözlerinin yazılı olduğu pankartla çıkmasına izin vermemesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmadı.

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Suudi Arabistan’ın bu tavrı Türkiye kamuoyundan büyük tepki çekerken, tepki gösterenlerden biri de Hande Erçel’di. Yaşananların ardından Atatürk fotoğrafı paylaşan Erçel, “Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Atam” notunu düştü.

Suudi şirket Atatürk fotoğrafı paylaşan Hande Erçel'in sözleşmesini feshetti - Resim : 2

Erçel’in paylaşımı üzerine Laverne, oyuncu ile olan reklam anlaşmasına son verdiğini duyurdu. Markanın X hesabından yapılan paylaşımda “En kolay kararlar vatanla ilgili kararlardır ve vatan kırmızı çizgi olduğu için. Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshetmeye karar verdi” denildi.

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Hande Erçel Suudi Arabistan Mustafa Kemal Atatürk
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