Survivor finaline giderken çakar ve siren kullanmışlardı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama

TV8'de yayınlanan Survivor All Star yarışmasının final programına katılan 3 yarışmacının, programa giderken yaptığı paylaşımlar tepki çekti.

Yarışmacılar Sahra Işık, Yağmur Banda ve Damla Can'nın bulunduğu lüks aracın, siren ve çakarla trafikte ilerlediği görüntülerin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

"ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu araç sürücünün ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.