Sürücüsünün Kontrolünden Çıkan Otomobil, Trafik Işıklarında Bekleyen Öğrenci Servisine Çarptı! Yaralılar Var

İstanbul'un Kartal İlçesi, Kordonboyu Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı Kadıköy istikametinde saat 23.00 sıralarında kaza meydana geldi.

İddiaya göre, T.S.A hakimiyetindeki araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak önce kaldırıma vurdu. Ardından da trafik ışığında bekleyen S.Ş. kontrolündeki öğrenci servisine çarptı.

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Öğrenci servisine içinde hiçbir yolcunun bulunmaması faciayı önledi. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA