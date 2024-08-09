Sürücüsünün Kontrolünden Çıkan Otomobil, Trafik Işıklarında Bekleyen Öğrenci Servisine Çarptı! Yaralılar Var

Kartal'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil öğrenci servisine çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçtaki sürücüler yaralandı.

Son Güncelleme:
Sürücüsünün Kontrolünden Çıkan Otomobil, Trafik Işıklarında Bekleyen Öğrenci Servisine Çarptı! Yaralılar Var

İstanbul'un Kartal İlçesi, Kordonboyu Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı Kadıköy istikametinde saat 23.00 sıralarında kaza meydana geldi.

İddiaya göre, T.S.A hakimiyetindeki araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak önce kaldırıma vurdu. Ardından da trafik ışığında bekleyen S.Ş. kontrolündeki öğrenci servisine çarptı.

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Öğrenci servisine içinde hiçbir yolcunun bulunmaması faciayı önledi. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kartal Trafik kazası
Son Güncelleme:
TEM'de Kaza: Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yaya Öldü TEM'de Kaza! Metrelerce Sürüklendi, Hayatını Kaybetti
Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı
Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyorlar Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyorlar
Ceza Yedi, 'Devletimiz Sağ Olsun' Diyerek Poz Verdi Ceza Yedi, 'Devletimiz Sağ Olsun' Diyerek Poz Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Ankara'da Kaza Yapan Yolcu Otobüsünde 11 Kişi Öldü Yaralılar Var
Niğde'den Sonra Ankara'da Katliam... Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Bulundu Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Bulundu
Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi!
Düzce'de Yolcu Otobüsü, Tıra Çarptı: 25 Yaralı! Düzce'de Yolcu Otobüsü, Tıra Çarptı: 25 Yaralı!
Ekonomik Kriz Nedeniyle Okulu Bırakmak Zorunda Kaldı... Mühendislikten Vazgeçti, Pazarda Limon Satıyor Mühendisliği Bıraktı, Pazarda Limon Satıyor