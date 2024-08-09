Ceza Yedi, 'Devletimiz Sağ Olsun' Diyerek Poz Verdi

Kırıkkale'de polis ekipleri trafiği tehlikeye atan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde 20 bin liralık ceza kesilen sürücü, "Devletimiz sağ olsun" diyerek, makbuzla poz verdi.

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Ceza Yedi, 'Devletimiz Sağ Olsun' Diyerek Poz Verdi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafiği tehlikeye atan ve çevreyi rahatsız eden sürücülerin kask kullanımı, plaka ve ruhsat kontrolü, egzoz ses seviyesi gibi çeşitli kurallara uyulup uyulmadığını denetlendi.

258 BİN 932 LİRA PARA CEZASI

Yahşihan ilçesinde de Asayiş ve Trafik Şubeleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 321 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 115 araçta incelendi. Denetimlerde, kurallara uymayan 89 sürücüye toplam 258 bin 932 lira para cezası kesildi. Trafik kurallarına aykırı hareket eden 16 motosiklet ise trafikten men edildi.

MAKBUZLA POZ VERDİ

Seyrantepe Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde ise motosikletinde çeşitli teknik eksiklikler ve kurallara aykırı donanımlar tespit edilen Muhammed Mutlu'ya 20 bin lira para cezası uygulandı. "20 bin lira ceza yedim, devletimiz sağ olsun" şeklinde konuşan Mutlu, motosikletindeki tesisattan, röleden, çakardan ve ampulden kaynaklanan ihlaller nedeniyle ceza aldığını ifade etti. Mutlu, trafik cezası alan diğer motosiklet sürücüleriyle birlikte kameralar karşısına geçerek ceza makbuzlarıyla poz verdi.

Kaynak: İHA

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