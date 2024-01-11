Sürücüler dikkat, şok denetimler arttı: Cezası 3136 TL, ehliyete işliyor!

Türkiye'de yayalara yol vermeme cezası, 2024 yılı itibarıyla yeniden belirlendi.

Artan şok denetimlerle bu ceza, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya yol vermeyen sürücülere kesilmektedir.

PARA CEZASI KESİLİYOR

Yayaya yol vermeme cezası, Trafik Kanunu'nun 74. maddesinin b fıkrasında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhaları ile belirlenmiş yaya veya okul geçidinden karşıya geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere idari para cezası verilir.

EHLİYETE İŞLİYOR

Yayaya yol vermeme cezası, idari para cezasının yanı sıra 20 ceza puanı ile de cezalandırılmaktadır. Bu ceza puanı, sürücünün ehliyetine işlenmektedir.

YAYAYA YOL VERMEME CEZASI

Öte yandan yayaya yol vermeme cezası, hem maddi hem de manevi bir sorumluluktur. Maddi olarak, sürücünün 3 bin 136 TL para cezası ödemesi gerekir. Manevi olarak ise, sürücü, yayaya zarar vermişse, bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Yayaya yol vermeme cezasının uygulanabilmesi için, aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

- Yaya, yaya geçidinden karşıya geçiyor olmalıdır,

- Yaya geçidi, trafik işareti veya levhaları ile belirlenmiş olmalıdır,

- Yayaya, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti tarafından geçiş hakkı tanınmış olmalıdır.

CEZA İNDİRİMLİ ÖDENEBİLİYOR

Ayrıca, yayaya yol vermeme cezasının indirimli ödenmesi için, cezanın ilk 15 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda ceza yüzde 25 indirimli olarak 2 bin 352 TL olarak ödenmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem