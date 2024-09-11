Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Otomobil Kanala Düştü
Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak kanala düştü. Kazada sürücü yaralanırken, ekipler inceleme başlattı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Kardeş Şehitler Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ortasındaki bariyerleri aşarak sulama kanalına düştü.
Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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