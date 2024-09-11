Yayla Yolunda Feci Kaza! Motosiklet Metrelerce Yüksekten Uçtu
Hatay'da yayla yolunda seyir halindeki motosiklet 70 metreden devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Hassa ilçesi Tabutgediği yaylasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, 70 metre yükseklikten uçtu.
Devrilerek takla atan motosikletteki Ömer Faruk Koca öldü, M.E.Ş. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen şahsın cenazesi olay yerindeki işlemlerin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: İHA