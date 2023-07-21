Anmaya katılanlar sokakta avukatlar da emniyette darp edildi: ‘Döner kapılara, duvarlara, X-Ray cihazına sıkıştırıldık’

Suruç Katliamı’nın 8. Yılında, İstanbul ve Ankara'da yapılan basın açıklamalarına polis müdahale etti. Her iki kentte de çok sayıda kişi kötü muamele, işkenceyle gözaltına alınırken, basın mensuplarının görüntü alması engellendi. Anmaya katıldığı için gözaltına alınan 33 kişiden 4 kişi tutuklamaya sevk edildi. 29 kişi serbest bırakıldı.

Suruç Aileleri İnisiyatifi, İstanbul Kadıköy’deki Halitağa Caddesi’nde dün (20 Temmuz) basın açıklaması düzenledi. Açıklama sonrası yapılan oturma eyleminin ardından dağılan gruba polis müdahale etti. Çok sayıda kişiyi ters kelepçeyle gözaltına alan polis, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için alandan uzaklaştırdı.

AVUKAT AKBULUT: 10 AVUKAT ARKADAŞIMIZ DARP RAPORU ALDI

Gözaltına alınan 121 kişi ifadeleri alınmak üzere Fatih Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Çağdaş Hukukçular Derneği’nden Avukat Çiğdem Akbulut, müvekkilleri ile görüşmek isteyen avukatların saatlerce bekletildiğini, mesleğini icra etme ısrarları üzerine ise darp edilerek, küfürlü ifadelerle dışarı atıldıklarını şöyle anlattı:

“Basına yansıyan videolarda görüldüğü gibi şiddetli bir şekilde darp edilerek, döner kapılara, duvarlara, X-Ray cihazına sıkıştırılarak dışarı çıkartıldık. O sırada boğazları sıkıştırılan arkadaşlarımız oldu. Sinkaf içeren ve ‘Burası Vatan, biz polisiz, siz kimsiniz’ ifadelerle hakarete uğradık. Muhatabımızın artık Savcılık olduğu düşüncesi ile gece 4 sularında Kartal Adliyesi’ne geldik. Savcı ile iletişimi beklerken Adliye’nin yakınındaki hastaneden 10 arkadaşımız darp raporlarını aldılar.”

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA GAZETECİ VE AVUKAT DA VAR

Vatan Emniyet’te darp edilen avukatlar ifadelere katılmama kararı alarak, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile görüşmek üzere Kartal Adliyesi’ne gitti.

Gözaltına alınan 121 kişi ifadeleri alınmadan, Avukatlarıyla görüştürülmeden yaklaşık 11 saat sonra İstanbul’un pek çok farklı noktasındaki hastanelerden serbest bırakılmaya başlandı. Gözaltına alınanlardan biri çocuk olmak üzere 34 kişi hakkında ise mevcutlu kararı olduğu, adliyeye götürüleceği öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında Artı TV muhabiri Umut Taştan ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Ömer Yıldız da bulunuyor.

‘YÖNELTİLEN SUÇLAMA 2911 AMA BURASI TÜRKİYE KAYGILIYIZ’

Avukat Akbulut, son durum hakkında “Çocuk müvekkilimiz serbest bırakıldı. Hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi. Şu an gözaltında 33 kişi var. Adliye’ye çıkartılmalarını bekliyoruz” bilgisini verdi.

Halen müvekkilleri ile görüşemediklerini sözlerine ekleyen Akbulut, yöneltilen suçlamanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna muhalefet olduğunu belirtti:

“İnsan Hakları ve Avukat Hakları Merkezi’nden destek için gelen meslektaşlarımız oldu. Derneğimiz üyelerinden Ömer Yıldız da gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. Komisyondan arkadaşlarımız yöneltilen suçlamanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ndan olduğunu ifade ettiler. Söz konusu suçlama yatarı olmayan bir suçlama. Dolayısıyla birkaç saat dahi olsa gözaltında olmamaları gerekiyor ama Salı günü Suruç için bildiri dağıtan kişiler tutuklandı. Bu ülkede ne yazık hukuken her şey olabildiği için kaygılıyız.”

AVUKAT ÖNALAN: ŞU ANA KADAR BİZE BİLGİ VERİLMEDİ

Avukat Ezgi Önalan, avukatların işkence gördüğü anları ve halen daha müvekkillerini göremediklerini şu sözlerle anlattı:

“Vatan Emniyet’te müvekkillerimizi görmek istediğimizi söyledik. İfadeler başlayınca görürsünüz dediler. Bu şekil saatlerce bekletildik. Israrlı bir şekilde müvekkillerimizi göreceğiz dediğimizde bize saldırdılar. Gece 3’te darp edilerek, sürüklenerek dışarı atıldık. Birçok arkadaşımızda darp izleri var, daha ağır yaralananlar var. Bu muameleyi gördüğümüz yere bir daha geri dönmeme kararı aldık ve nöbetçi savcıyı görebilmek için Kartal Adliyesi’ne geçtik. Şu anda müvekkillerimizin buraya getirilmesini bekliyoruz. Halen daha müvekkillerimizi görmüş değiliz.”

Şu ana kadar dosyayla ilgili kendilerine bilgi verilmediğini aktaran Avukat Önalan şunları söyledi:

“Bize şu ana kadar dosyaya dair hiçbir şey gösterilmedi. Bize verilen tek bilgi 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna muhalefetten işlem yapıldığı.”

20 TEMMUZ’DA NE OLMUŞTU?

20 Temmuz 2015 tarihinde Şanlıurfa Suruç’ta IŞİD'in yaptığı canlı bomba saldırısında 33 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'ye çocuklara oyuncak ve yardım eşyası götürmek amacıyla Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi onlarca genç, Suruç ilçe merkezindeki Amara Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Kültür merkezinin bahçesinde toplanan gençler arasına karışan İŞİD eylemcisi Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün üzerindeki bombaları patlatması üzerine 33 kişi hayatını kaybetti. 100’den fazla kişi yaralandı.

Suruç Aileleri İnisiyatifi, Suruç Katliamı’nın 8. yılında, İstanbul Kadıköy'de yapmış olduğu anmada katliamda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşıyarak, "Kalplerimiz adalet için atsın" yazılı pankartı açtı.

Suruç'ta yaşamını yitiren Koray Çapoğlu ile özdeşleşen Trabzonspor formasının da açıldığı anmaya Suruç aileleri, Cumartesi Anneleri, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Yeşil Sol Parti Milletvekilleri Cengiz Çiçek, Çiçek Otlu, Celal Fırat, HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu, TİP Milletvekili Sera Kadıgil ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı.

Eylemde, "Suruç için adalet, herkes için adalet", "Suruç'u unutma, unutturma", "Suruç'un hesabı sorulacak" sloganları atıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem