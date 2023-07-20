Üç büyük kentteki Suruç eylemlerine polis müdahalesi: Çok sayıda kişi gözaltında

Suruç Katliamı'nın 8. yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir araya gelen yurttaşlara, polis müdahale etti.

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Üç büyük kentteki Suruç eylemlerine polis müdahalesi: Çok sayıda kişi gözaltında

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te İŞİD'in bombalı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 33 genç, katliamın 8'nci yıl dönümünde çeşitli kentlerde anılıyor. 

İSTANBUL'DA MÜDAHALE 

Suruç Katliamı’nın 8. yılında Kadıköy’de Halitağa Caddesi’nde düzenlenen oturma eyleminin ardından dağılan kitleye polis saldırdı.

Çok sayıda kişi gözaltına alınırken; ayrıca Ayrılık Çeşmesi'nde bir araya gelen gençlik örgütleri sokaklarda yürüyüş yapmalarının ardından polisin saldırısı ile karşı karşıya kaldı.

ANKARA'DA ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Ankara'da ise yurttaşlar Kuğulupark'ta bir araya geldi. Eyleme polis müdahale ederken; çok sayıda yurttaş gözaltına alındı.

İZMİR'DE DE MÜDAHALE 

İzmir Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yürüyüş yapmak isteyenlere de polis saldırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis saldırısının ardından Alsancak’ın ara sokaklarına dağılanlar da darp edilerek gözaltına alındı.

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