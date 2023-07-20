Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Tepe Mahallesi'nde ormanda duman görülmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekipler, yangına 6 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankıyla müdahale ediyor.

Çalışmalara vatandaşlar da destek oluyor. 

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