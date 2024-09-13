Şüphe Üzerine Durduruldu; Hem Sahte Polis Hem Sahte Gazeteci Çıktı

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde 240 sentetik uyuşturucu hap ile sahte polis ve gazeteci kimlikleri ele geçirildi.

Şüphe Üzerine Durduruldu; Hem Sahte Polis Hem Sahte Gazeteci Çıktı

Edirne Keşan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 240 sentetik uyuşturucu hap, 1,17 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 51 bin lira ve 700 dolar nakit para ile sahte polis ve gazeteci kimlikleri ele geçirildi.

Otomobildeki Ş.A. ve Y.B., gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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