Trafik Levhalarını ve Bariyerleri Çalan 4 Kişi Tutuklandı

Gümüşhane'de karayolu üzerindeki 47 trafik levhası ve 15 demir bariyeri çalan 4 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, araç sahibine 54 bin lira para cezası verildi.

Trafik Levhalarını ve Bariyerleri Çalan 4 Kişi Tutuklandı

Gümüşhane'de karayolu kenarındaki trafik işaret levhaları ve bariyerleri çalan 4 kişi tutuklandı.

Gümüşhane Karayolları 101. Şube Şefliğince Torul-Kürtün kara yolu üzerindeki trafik işaret levhalarının yerinde olmadığına dair ihbarda bulunuldu. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, Torul-Kürtün kara yolunda, 47 işaret levhasıyla yol üzerinde bulunan 15 demir bariyerinin olmadığı tespit edildi.

Torul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Torul ve Kürtün İlçe Jandarma Komutanlıkları asayiş ekipleri tarafından şüphelilerin tespiti için bölgede bulunan güvenlik kamerası ve plaka tanıma sisteminin incelenmesi neticesinde bir araçtan şüphelenildi. Ekiplerce yapılan operasyonda, söz konusu araç sahibinin E.A, araçta bulunanların ise G.A, Ö.A, T.Ö ve A.A olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden araç sahibi E.A'ya 54 bin lira para cezası verilirken, diğer şüpheliler G.A, Ö.A, T.Ö, A.A tutuklanarak, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.



Kaynak: AA

Osmanlı'dan İzler Taşıyor: Barış Manço'nun Ziyaret Ettiği, Hollanda'da Hiçbir Türk'ün Yaşamadığı Avrupa'nın Türkiye'si Osmanlı'dan İzler Taşıyor: Barış Manço'nun Ziyaret Ettiği Hollanda'da Türkiye'si
Hatay'da Yangın Paniği! İş Makinesi Alevlere Teslim Oldu Hatay'da Yangın Paniği! Alevlere Teslim Oldu
Derzler Yeni Gibi Oluyor! Tuzla Karıştırıp Derz Aralarına Sürmek Yetiyormuş Derzler Yeni Gibi Oluyor! Tuzla Karıştırıp Derz Aralarına Sürmek Yetiyormuş
Esenyurt'ta Zehir Tacirinin Evine Baskın Esenyurt'ta Zehir Tacirinin Evine Baskın
Kılıçlı Yemin Sonrası İstifa İddiasında Yeni Perde: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Neyden Rahatsız? Milli Savunma Bakanı Neyden Rahatsız?
Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor Kapya Biber Salçasının En Doğru Hazırlanışı! İzmir'de Salça Böyle Yapılıyor