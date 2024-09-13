Esenyurt'ta Zehir Tacirinin Evine Baskın
İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alınırken, 1 kilo 897 gram eroin ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri Esenyurt Hürriyet Mahallesi'ndeki evde narkotik madde ticareti yapıldığını belirledi.
Şüpheli Ö.E. adresine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 1 kilo 897 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 1 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.E. uyuşturucu madde ticareti sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA