İstanbul'da Gine-Bissau'nun Özgürlük Filosu'ndan bayrağını çekmesi protesto edildi

Sultanahmet Meydanı'nda Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye insani yardım götürecek gemilerinden bayrağını çeken Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'yu protesto etti.

İstanbul'da Gine-Bissau'nun Özgürlük Filosu'ndan bayrağını çekmesi protesto edildi

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlediği protestoda, İsrail aleyhine sloganlar atarak, Gazze'ye insani yardım götürecek gemilerinden bayrağını çeken Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau'yu protesto etti.

Filistin bayrağının 1967'de yasaklanmasına da atıfta bulunan protestocular, dönemin simgesi haline gelen karpuz dilimleriyle yürüyüş yaptı.

Grup adına gazetecilere açıklamada bulunan Marry Ann Wright, Özgürlük Filosu'nun 4 gemisinden ikisinin bayrak ülkesi olan Gine-Bissau'nun bayrağını gemilerden geri çektiğini söyledi.

Bayrak çekilen gemilerden birinin 5 bin tondan fazla yardım yüklü olduğunu vurgulayan Wright, Gine-Bissau'nun bu kararıyla, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere yönelik yasa dışı abluka ve soykırım suçlarına yardımcı olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA

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