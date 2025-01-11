Suç Makinesi Kuşadası'nda Yakalandı

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma Veya Taşıma Veya Bulundurma suçundan 3 dosya, Basit Yaralama suçundan, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan, Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan ve On İki Yaşını Tamamlamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan olmak üzere toplam 7 suçtan aranan O.F.S. isimli şahsın yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan ve 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü O.F.S. isimli şahıs Kuşadası ilçesinde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA