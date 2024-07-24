Su Kesintisi Uyarısı!

Bursa'da yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinin bazı caddelerinde sular kesilecek.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi; Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi, Uğur Mumcu Bulvarı, Çetin Emeç Cadde ve Muammer Aksoy Cadde arasında kalan bölge ve civarında 25 Temmuz 2024 tarihinde 09.00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Kaynak: İHA