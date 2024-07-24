Su Kesintisi Uyarısı!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapılacak çalışma kapsamında suların kesileceği öğrenildi.

Su Kesintisi Uyarısı!

Bursa'da yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinin bazı caddelerinde sular kesilecek.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi; Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi, Uğur Mumcu Bulvarı, Çetin Emeç Cadde ve Muammer Aksoy Cadde arasında kalan bölge ve civarında 25 Temmuz 2024 tarihinde 09.00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Kaynak: İHA

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