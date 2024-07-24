Eylem Tok'un İade Davasında Kritik Gelişme

Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran anne Eylem Tok‘un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Tok 11 Eylül günü saat 14.15’te yargıç karşısına çıkacak.

‘ABD’NİN ARAŞTIRACAĞI HUSUS KALMADI’

Tarihin belli olmasının ardından Acı ailesinin avukatı Hacı Orhan, Gerçek Gündem’e konuştu. Avukat Orhan, “Herkes bu davadan bir karar bekliyor. ABD bu duruşmada iade edilip iade edilmeyeceğine karar verecek. 11 Eylül’deki duruşmada ABD mahkemesinin araştıracağı bir husus kalmamıştır. ABD’nin istediği tüm belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ABD’ye gönderilmiştir” ifadelerini kullandı.



“Dosyaya sonradan eklenen bir husus var” diyen Orhan, “Olay yerinden alınan telefonlar yağma suçunu oluşturuyor. Bu yargılamanın bir an önce bitmesi için iadelerini bekliyoruz. İade edilmezlerse yargılama ABD’de devam eder. ABD yaşayan vatandaşlarımız bizlere mesaj atıyor, ‘Bırakın ABD’de yargılansınlar. Cezalar burada daha ağır’ diye. Her şeye rağmen bizler iade edilmelerini bekliyoruz” diye konuştu.