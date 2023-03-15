Su baskını yaşanan alt geçidin müteahhidi Erdoğan'ın elinden ödül almış!

Afet bölgesinde bulunan Şanlıurfa sel nedeniyle çok sayıda evi sel bastı. Yollar çöktü, alt geçitler tıkandı. Kentte şimdiye kadar 14 kişi yaşamını yitirdi.

Su basan kavşaklardan bir tanesi de Abide Kavşağı oldu. Can pazarı yaşanan alt geçidin henüz birkaç ay önce canlı yayında düzenlenen törenle açıldığı ortaya çıktı. Alt geçidin 104 Milyon liraya OHİTAN adlı firma tarafından yapıldığını hatırlatan gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından firmanın GÜRBAĞ Grup bünyesine bağlı olduğunu ifade etti.

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Ağırel'in paylaşımları şöyle:

"Gürbağ Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban ENR tarafından düzenlenen 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinde yer aldı ve ödülünü Recep Tayip Erdoğan’dan aldı.

Ohitan inşaat aynı zamanda Antakya-Samandağ arasındaki karayolu ikmal ihalesini de almıştı.

Bu firma İhaleyi 2021 yılında 140 milyon TL bedel ile kazandı. Ancak ihale mahkeme kararı ile iptal edildi.

Bir yıl sonra ihale yine yapıldı aynı firma 382 Milyon TL ye aldı."