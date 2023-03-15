Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi'ne el konuldu

Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi'ne bugün Rumeli Hisarı Fethi Şehitlik Dergâhı'na yakın olduğu ve başka bir "alana" dönüştürüleceği gerekçesiyle üniversite yönetimi tarafından el konuldu. Kararın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla olduğu ileri sürüldü.

Bianet'ten Tuğçe Yılmaz'ın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan ve bir barınaktan ziyade yaşam alanı olarak kurulan merkez, 22 yıldır kampüste yaşayan kedi ve köpeklerin evi işlevini üstleniyordu.

"CUMHURBAŞKANI NACİ İNCİ'YE TALİMAT VERDİ"

bianet'e konuşan Hayvan Barınma Merkezi gönüllüleri, süreci şöyle anlattı:

"Biz o bölgede 22 yıldır varız. Burası bir hayvan barınağı olarak görülse de bundan ibaret değil. Eğitim programları yapılıyor, birçok okulun öğrencisi ziyaret ediyor. Başka bir barınma merkezinin nasıl olabileceğini burada somut bir şekilde gösteriyoruz herkese.

Tahliyesi ise uzun zamandır söz konusuydu. Fakat biz bunun zamana yayılması, bir birim kurulması, hayvanların yatacak yeri ve güvenli alanları oluşunca gerçekleşmesi arzusundaydık ve yönetim de bunu kabul etmişti. Fakat ne olduysa, birden bire Cumhurbaşkanı, Naci İnci'ye talimat verdi. Bugün çadırlar sökülmeye başlandı ve şu an bizi apar topar aşağıya (mahalleye) göndermeye çalışıyorlar. Şu anda kapana kısılmış vaziyetteyiz. Ortada hiçbir düzenek yok, köpeklerin bakımını üstlenen arkadaşımızın yatacak yeri yok. Kedi odamız için bir yer yok.

Köpeklerimiz çok yaşlı ve sirkülasyonu olan bir barınak değiliz. Kendi hayatlarını zor idame ettiren hayvanlar bunlar. Çoğu sağır, kör, yürüme güçlüğü olan hayvanlar ve yürüyüşlerini bile bu güvenli alanda yapıyorlar. Bizim asıl talebimiz oradan çıkmamak tabii. Fakat çıkmamız yönündeki baskılara dair pek çok çözüm önerisi de getirdik. Tamam aşağıya inelim, Şehitlik alanından uzaklaşalım, küçülelim dedik. Aklınıza gelebilecek her öneriyi sunduk; fakat buna rağmen yaka paça buradan gönderilmeye çalışılıyoruz şu an."