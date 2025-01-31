Stüdyoda Panik Dolu Anlar... Hande Aydemir Canlı Yayında Sandalyeden Düştü
tv100 ekranlarında yayınlanan Hande Aydemir ile Haberin İçinden programında panik dolu anlar yaşandı. Hande Aydemir, canlı yayın sırasında sandalyeden yere düştü. Aydemir'in imdadına tv100 Uzman Polis Muhabiri Devrim Tosunoğlu koştu.
tv100 ekranlarında Haberin İçinden programını sunan Hande Aydemir, talihsiz bir canlı yayın kazası yaşadı.
Hande Aydemir, konuklarıyla gündemdeki konuları değerlendirdikleri esnada sandalyeden düştü. Düştükten sonra gülerek tepki veren Aydemir'in yardımına tv100 Uzman Polis Muhabiri Devrim Tosunoğlu koştu.
Stüdyoda panik dolu anlar yaşanırken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
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