Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1598 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 7,69 azalarak 1 milyar 640 milyon 116 bin 264 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00 ve saat 19.00'da 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1598 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 510 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 514 lira 5 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler
Elektrik
Toplu Taşımada "Kış Tarifesi" Başlıyor Toplu Taşımada "Kış Tarifesi" Başlıyor
Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaydı: Siirt’te Görüldü Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaydı: Siirt’te Görüldü
Vantilatörü O Yöne Çevirin, Evinizin Çok Daha Fazla Serinlemesini Sağlayacak Vantilatörü O Yöne Çevirin, Evinizin Çok Daha Fazla Serinlemesini Sağlayacak
Ekim Ayında Yüzleri Gülecek 4 Burç! Para, Aşk ve Kariyer Yapacaklar Ekim Ayında Yüzleri Gülecek 4 Burç! Para, Aşk ve Kariyer Yapacaklar