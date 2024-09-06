Toplu Taşımada "Kış Tarifesi" Başlıyor
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılıyla birlikte tramvay ve otobüs saatlerinde kış tarifesine geçileceğini duyurdu.
Okulların kapanmasıyla yaz dönemi çalışma programını uygulayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesi uygulayacak.
Vatandaşların, kış dönemi sefer ve hareket saatlerine ilişkin güncel bilgilere www.eskisehir.bel.tr adresinden "Duyurular" bölümünden ulaşabilecekleri belirtildi.
Kaynak: ANKA