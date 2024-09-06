Toplu Taşımada "Kış Tarifesi" Başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılıyla birlikte tramvay ve otobüs saatlerinde kış tarifesine geçileceğini duyurdu.

Toplu Taşımada "Kış Tarifesi" Başlıyor

Okulların kapanmasıyla yaz dönemi çalışma programını uygulayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesi uygulayacak.

Vatandaşların, kış dönemi sefer ve hareket saatlerine ilişkin güncel bilgilere www.eskisehir.bel.tr adresinden "Duyurular" bölümünden ulaşabilecekleri belirtildi.

Kaynak: ANKA

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