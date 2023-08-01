SPK'dan 9 kişiye işlem yasağı kararı

Sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen paylaşımlarda, piyasa dolandırıcılığına ilişkin şüphe bulunması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 9 kişi hakkında 6 ay işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'dan 9 kişiye işlem yasağı kararı

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ve Borsa İstanbul'da işlem gören Pc İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ (PCILT) hisseleri üzerinde sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen paylaşımlarda, piyasa dolandırıcılığına ilişkin şüphe bulunması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 9 kişiye işlem yasağı getirdi.

SPK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ve Pc İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ (PCILT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPK'nın 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 02.08.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.”

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