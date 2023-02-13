Soylu, vatandaşlara seslendi, aşevleri için yardım istedi: Elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamada bulundu.

Soylu, afete yönelik her şeyi AFAD koordinasyonunda hallettiklerini ifade etti. 308 enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Soylu, vatandaşlara seslenerek yardım gönderiminin devam etmesini istedi.

Soylu, Kahramanmaraş'a bugüne kadar bin 113 TIR yardım malzemesi geldiğini söyledi. Soylu, afetin ikinci günü yollar kapalı olduğu için havalimanı kapalı olduğu için Kahramanmaraş'taki tüm marketleri polis marifetiyle açtıklarını söyleyerek "Vatandaşlarımıza 2-3 polis görevlendirerek vatandaşlarımızın hepsine verdik. Olağanüstü bir duurm olduğu için. Şimdi şöyle bir şey söyleniyor. Gelen TIR'ın 713'ü dağıtıldı geri kalan depolara konuldu. Artık malzeme göndermeyin. Kıymetli arkadaşlar elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin. Burada milyonlarca insan var ve her birinin aşa ihtiyacı var. Aşevleri çalışıyor yarın öbür gün aşevlerine malzeme bulmakta zorlanacağız. Elbette bazı sıkıntılar söz konusu oldu. Bekleyen TIR'lar oldu ama şu an bekleyen TIR'ımız yok ve bizim depomuz malzeme bekliyor" dedi.

Soylu'nun açıklaması şöyle:

"Gelen iş makinesinin koordinasyonu da beslenmenin koordinasyonu da ortak değerlendirir. Diyanet'in mobil aşı vardır ama Afet zamanı hepsi AFAD'ın yönetimi altındadır. AFAD böyle bir koordinasyonu gerçekleştirmektedir. Şu an 300 bin yakın çalışan var. Devlet ve sivil toplumla koordinasyonlu çalışıyoruz. AFAD nerede? AFAD kurtarmada.

"308 ENKAZDA ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR"

40'ın üzerinde valimiz 150'nin üzerinde kaymakamımız, bakanlarımız herkes AFAD ile beraber üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Kahramanmaraş'ta 4497 enkazda arama-kurtarma yaptık. 308 enkazda arama-kurtarma yapılmaktadır.

Elbistan'da 9 enkaz kaldı. Yarın arama-kurtarma bitecek.

"ELİNİZDE NE KADAR MALZEME VARSA GÖNDERİN"

Kahramanmaraş'a bugüne kadar bin 113 TIR geldi. Bir afetin ölçeğine göre ilk 3 ya da 4 gün depolar dahil olmak üzere bütün afet bölgesi için gönderilen lojistik o bölgeye dağıtılır. Çünkü bir taraftan arama-kurtarma devam etmektedir. Bir taraftan da herkes depremzededir. Afetin ikinci günü yollar kapalı olduğu için havalimanı kapalı olduğu için buradaki tüm marketleri polis marifetiyle açtık ve vatandaşlarımıza 2-3 polis görevlendirerek vatandaşlarımızın hepsine verdik. Olağanüstü bir duurm olduğu için. Şimdi şöyle bir şey söyleniyor. Gelen TIR'ın 713'ü dağıtıldı geri kalan depolara konuldu. Artık malzeme göndermeyin. Kıymetli arkadaşlar elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin. Burada milyonlarca insan var ve her birinin aşa ihtiyacı var. Aşevleri çalışıyor yarın öbür gün aşevlerine malzeme bulmakta zorlanacağız. Elbette bazı sıkıntılar söz konusu oldu. Bekleyen TIR'lar oldu ama şu an bekleyen TIR'ımız yok ve bizim depomuz malzeme bekliyor

Okullarda 48 bin vatandaşımız kalmaktadır. 246 bin 688 kişinin barınması konusunda koordinasyon yürüttüğümüzü söylemek istiyorum. Kızılay'ın grubunda 500 bin kişilik yemek veriyoruz.

Hastanelerimiz çalışıyor. Beş sahra hastanesi beş sahra eczanesi var. Özellikle kanser gibi hastaları başka illere sevk ettik. 30 ekip şu anda mobil olarak köyde arama tarama yapıyor. Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta bağırsak enfeksiyonu yok.

Köylerde ölen hayvanların gömülmesi ve diğer işler yine Tarım Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülmektedir.

"YAŞADIĞIMIZ TEK GÜVENLİK SORUNU YALANCILIK"

Yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil yalancılıktır. Şu anda bu bölgeye 5 bin bekçi daha çektik. 10 ilde sürekli dolaşacaklar. 31 Ocak'tan 05 Şubat'a kadar Türkiye'de mala karşı 9 önemli suçta 744. Depremden bu yana 6 Şubat 12 Şubat arasında 513'tür.

Kahramanmaraş'tan başka ile kendi aracıyla gitmek isteyenlerin de yakıtını karşılıyoruz."