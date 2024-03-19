Tutanakların satır arası: İranlı baron, ‘hasta’ başsavcı ile emniyet müdürü ve bir ‘yazılımcı’

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AKP iktidarı döneminde baronların, suç örgütü liderlerinin merkezi haline geldi.

Gazeteci Timur Soykan'ın 'Baron İstilası' kitabında söylediği gibi "Türkiye bir mafya akını yaşadı. Ama davetsiz gelmediler."

Her ne kadar kimi baronlara ve suç örgütü liderlerine operasyon yapılsa da boşalan alanlara yenileri eklendi. Son olarak İran'da Saadollah Amir Shaghaghy adını kullanan, Türkiye'de ise Sait Emir olarak bilinen bir isimdi. Emir, Türkiye'de kendini 'diş hekimi' olarak tanıtan, dans öğretmeni ve pilot olduğunu söyleyen, mankenlik okulu açan ve çok sayıda güzellik yarışmasına sponsor olan biriydi.

İran asıllı Sait Emir’e, yasa dışı bahis paralarını akladığı iddiasıyla operasyon yapıldı.

İRAN CUMHURBAŞKANI'NIN ZİYARETİ SONRASI BAŞLAYAN SÜREÇ

Sait Emir, cumartesi günü İzmir'de başkasına ait kimlikle kaldığı otelde yakalandı. Emir'e ait olduğu belirlenen 120 bin dolar, 80 bin euro, 500 bin dolar değerinde 9 saat, 15 şirket, 10 lüks araç, 17 gayrimenkul ve 9 şirket ortaklık payına el konuldu.

Emir’in de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı.

Emir’in tutuklanmasına giden süreç, İran’daki soruşturma ile başladı. Emir’in sosyal medya fenomenleri üzerinden dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı yaptığına dair ülkesinde başlatılan soruşturma neticesinde İran tarafından arama kararı çıkarıldı.

Akabinde Sait Emir'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı iptal edildi. Gelişmenin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 24 Ocak'taki Türkiye ziyaretinin peşinden yaşanması ilgi çekiciydi.

Halk TV’den Dinçer Gökçe, Göç İdaresi Başkanlığı kayıtlarında Emir'in vatandaşlığının iptal gerekçesinin 'Yüz kızartıcı suçlar' olarak kaydedildiğini bildiriyordu.

EMNİYET, YARGI VE BÜROKRASİNİN ÜST DÜZEY İSİMLERİNİN SAİT EMİR İLE İLİŞKİSİ

Diş hekimi olduğunu söylemesine rağmen herhangi bir sertifikası olmayan Sait Emir, İstanbul’da Dentaxim adlı klinikte birçok ünlü isimle fotoğraf veren bir isimdi. Emir’in kliniğinde, yargı, emniyet ve bürokrasiden birçok ismin de tedavi olduğu biliniyor.

Emir’in ayrıca, Afrocubanus adlı dans okulunun da olduğu burada manken adayı kadınları içeren ajansı da bulunuyor. Emir’in, çeşitli defilelere sponsor olurken, sosyal medya hesabında da pilot eğitimi verdiği görülüyor.

Sait Emir hakkındaki iddialar arasında “kara para aklama”, “dolandırıcılık” ve “yasa dışı bahis” bulunuyor. Bunlar, son dönemde dünya basınında da gündeme gelmişti.

“BAŞSAVCI VE EMNİYET MÜDÜRÜ HASTAM” DEDİ GÖZDAĞI VERDİ

Sait Emir, Londra'da yayın yapan İran Uluslararası Kanal’a hakkındaki suçlamalar üzerine açıklama yapmıştı. Emir, yargı ve emniyetteki üst düzey isimlerle mankenlik ajansı ve diş kliniği üzerinden kurduğu ilişkinin ipuçlarını göstermiş, adeta gözdağı vermişti. Emir açıklamasında, “Buranın polisleri benim çok samimi arkadaşlarımdır. İmplantlarını ben yaptım. Başsavcı benim çok samimi arkadaşımdır” derken, emniyet müdürünün “hastası” olduğunu söylemişti.

Hakkında İran’da tahkikat yapıldığını ve bunun Türkiye ile paylaşıldığını da bilen Emir, gözdağını ise “Bunlar birine gelip gitmeden, evine gitmeden önce altını üstünü çıkarırlar, iki en ufak bir şey olursa kendilerinin durumu da çok kötü olur diye” diye vermişti.

İddialara göre mankenlik ajansı olan Emir’in elinde, 'hastası' olan yargı, emniyet ve bürokrasinin üst düzey isimlerinin kayıtları mevcuttu. Milyonlarca doları akladığı, hakkında insan kaçakçılığı, yasa dışı bahis iddiası bulunan Emir’in, Türkiye’de yıllarca hiçbir sorun yaşamadan 'iş' yapabilmesinin sebebi de buydu.

Sait Emir ile ilgili eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğunu söyleyen Orkun Dülgeroğlu’nun ifadeleri de dikkat çekiciydi.

'SAİT EMİR İLE GÖRÜŞ. ONUN ELİNDE BAZI VİDEO KAYITLARI VAR'

'Yazılımcı' olarak bilinen, gerçeğe aykırı dijital veri alışverişi yaptığı ve sosyal medyada suç içerikli asılsız ithamlar yayınladığı iddiasıyla 14 Nisan 2023’te tutuklanan, ardından tahliye olan Orkun Dülgeroğlu’nun İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 17 Ocak tarihli duruşmada hakim karşısına çıkmıştı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’i öldürülmeden önce hedef gösteren Orhun Haber sitesine destek veren Dülgeroğlu, aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu birçok ismi sahte ses kaydı ve videolarla tehdit ettiği iddia edilen bir isimdi.

Yurtdışında bulunan Fethullahçı isimlere yardım ettiği iddiasıyla 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme' suçlarından İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden Dülgeroğlu, duruşma tutanaklarına da geçen ifadelerinde kendisini 'istihbarat elemanı' olarak tanımladı.

2020 yılından itibaren dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çalıştığını söyleyen Dülgeroğlu, Soylu’ya istihbari bilgiler sağladığını, operasyonel faaliyetlerde yardım ettiğini, elindeki bilgilerin hepsini bakanlık ile paylaştığını iddia etti.

Hakim karşısında konuşan Dülgeroğlu, geçen günlerde tutuklanan Sait Emir hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Dülgeroğlu, İran istihbaratının Sait Emir’i ülkeye getirmeye çalıştığını, Soylu’nun da kendisine “Sait Emir ile görüş. Onun elinde bazı video kayıtları var, bize ver” emrini verdiğini ileri sürdü.

'SOYLU’YA TESLİM ETTİM'

Dülgeroğlu devamında, Sait Emir ile görüştüğünü, istenilen video kayıtlarını aldığını ve bunları Soylu’ya teslim ettiğini iddia etti ve “Kendisi o konuyla ilgili ne yaptı bilmiyorum” dedi.

Henüz Sait Emir isminin gündeme olmadığı günlerde, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Dülgeroğlu’nu kullanarak Emir’e ulaştığı iddiası dikkat çekiciydi. Nitekim şimdilerde mankenlik ajansı olan Emir’in elinde, 'hastası' olan yargı, emniyet ve bürokrasinin üst düzey isimlerinin kayıtlarının mevcut olduğu iddiası vardı.

Kaynak: Gerçek Gündem