Sosyal medyada yayın yapan haber hesaplarına gözaltı: Batuhan Çolak da aralarında

Aykırı sitesi, genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındığını duyurdu. Aynı zamanda, Twitter'da yayın yapan Ajans Muhbir hesabının editörü Süha Çardaklı, bu sabah gözaltına alındığı açıklandı.

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Sosyal medyada yayın yapan haber hesaplarına gözaltı: Batuhan Çolak da aralarında

Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı.

Haber sitesinden yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Genel yayın yönetmenimiz Batuhan Çolak bu sabah gözaltına alındı."

Çolak'ın neden gözaltına alındığıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

AJANS MUHBİR'İN EDİTÖRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Aynı zamanda, Twitter'da yayın yapan Ajans Muhbir hesabının editörü Süha Çardaklı, bu sabah gözaltına alındığı açıklandı.

HABER REPORT MUHABİRİ DE GÖZALTINDA

Haber Report'un muhabiri de bu sabah gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

ANKARA MERKEZLİ OPERASYON

Söz konusu isimlerin neden gözaltına alındığına dair bilgi verilmedi ancak gözler sabah saatlerinde başlayan Ankara merkezli operasyona çevrildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak, işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

27 GÖZALTI KARARI

Suçların işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle; Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul'da bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararları verildi.

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