Sosyal medyada 'müstehcen' paylaşım yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sosyal medyada 'müstehcen' paylaşım yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli görüntüler paylaşanlara yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, D.U, A.A. ile M.G'yi gözaltına aldı.

Haklarında "müstehcenlik" gerekçesiyle işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası hakimliğine çıkartılan bu kişilerden D.U. ile A.A. tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hindistan'da çokça kullanılıyor - 1 kaşığı beyni hemen harekete geçiriyor Hindistan'da çokça kullanılıyor - 1 kaşığı beyni hemen harekete geçiriyor
Bu burçlar yeni yılda paraya doyacak! 2024 yılının zengin olacak burçları Bu burçlar yeni yılda paraya doyacak! 2024 yılının zengin olacak burçları
Ünlü olmak isterken 1 milyon lira borçlandı Ünlü olmak isterken 1 milyon lira borçlandı
Ölümü hayranlarını yasa boğmuştu: Friends'in yıldızının ölüm nedeni belli oldu Ölümü hayranlarını yasa boğmuştu: Friends'in yıldızının ölüm nedeni belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası!
Bina sakinleri dikkat, bakanlık duyurdu: Kimlik uygulaması 81 ilde eş zamanlı olarak başladı! Kimlik uygulaması 81 ilde eş zamanlı olarak başladı!
Kritik toplantı öncesi 2024 asgari ücret rakamı netleşti: Masada neler var? Kritik toplantı öncesi asgari ücret rakamı netleşti
Merkez'in enflasyon tahmini hesapları değiştirdi: Memur ve emeklinin zamlı maaşları ortaya çıktı Merkez'in enflasyon tahmini hesapları değiştirdi: Memur ve emeklinin zamlı maaşları ortaya çıktı
SGK uzmanı duyulmamış rakamı açıkladı: 2024 emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne kadar olacak?