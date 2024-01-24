Sosyal medya fenomeni Jahrein'den çirkin sözler: Selahattin Demirtaş'ın hasta annesine küfür etti
Jahrein isimli sosyal medya fenomeni, Selahattin Demirtaş'ın annesine küfür etti.
Kobane Davası tutsağı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Diyarbakır’a gitti.
Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlandığı için özel izinle ziyarette bulundu.
Sosyal medya fenomeni Jahrein isimli Ahmet Sonuç, Demirtaş'a ve annesine küfür etti.
Sonuç, X(eski Twitter) hesabından 'Ananın a**na k*yayım'ın kısaltması anlamına gelen A.K.K şeklinde tweet attı.
A.A.K. https://t.co/PDgGtMFSed— Jahrein (@jahreindota) January 23, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem
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