Soruşturma tamamlandı: MEB’den 2.6 milyon TL alıp bir tane çadır üretmişler!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli 11 ilde ağır yıkım ve 50 binden fazla insanın ölümüne yol açan 6 Şubat deprem felaketinde 100 çadır üretmesi için İstanbul-Çekmeköy Nesrin Uçmaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 2.6 milyon TL gönderdi. Piyasanın 5 katına 5 makine alan okul, sadece 1 çadır üretti. 6 metrekarelik bu çadır devlete 546 bin TL’ye mal oldu.

Sözcü’de Sultan Uçar'ın haberine göre, okul müdür yardımcıları Y.T. ve S.K., “Çadırlar devlete 5 kat pahalıya satılıyor” diye Çekmeköy Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurdu, okul müdürü Şaziment Arıkan’ı, bir firmadan satın alma yapmak için “Satın Alma Komisyonu” üyesi öğretmenlere baskı kurduğu iddiasıyla şikâyet etti. Müdür Arıkan başta olmak üzere ihbar eden müdür yardımcıları Y.T. ve S.K. ile komisyon üyesi öğretmenler H.K., S.E., M.D., M.A., A.Ö. dahil 8 kişiye soruşturma açıldı. İstanbul MEM Müfettişleri Gökhan Kütükçü ve Engin Karagöz’ün yürüttüğü soruşturma sona erdi.

Müfettişler; çadır makinelerinin, Tuncay Bozan’a ait Serin Yazılım Ticaret Ltd. adlı firmadan, piyasadan 5 kat fazla para ödenerek alındığını saptadı. Alımdan önce piyasa araştırması yapılmadığı, kasıtlı olarak yüksek fiyata, bir firmadan makine satın alındığı, 3 makinenin hiç kullanılmadığı, mali konularda müdür yardımcılarına bilgi verilmediği, kasıtlı olarak mevzuata aykırı davranılıp piyasa araştırması yapılmadığını saptadı.

Yolsuzluğu ihbar eden 2 müdür yardımcısı, 5 öğretmen ve Okul Müdürü Şaziment Arıkan’dan, KDV hariç 384 bin TL’lik kamu zararına karşılık yasal faiziyle zimmet çıkarıldı. Kişi başına aylık 7.8 bin TL faiz hariç, 8 ay taksitle tahsil edilmesine geçen ay başlandı.

Müfettişlerin, “Maaş kesim cezası, yöneticilik görevinin üzerinden alınıp öğretmen olarak başka okula görevlendirilmesi, zararın maaşından kesilmesi” yönünde rapor yazdığı Müdür Şaziment Arıkan, görevden alınmadı. Müdürün eşi Mehmet Arıkan ise eşini şikâyet eden müdür yardımcılarını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında dava açıldı.