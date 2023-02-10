Bakan Karaismailoğlu'nun depremzede çocuğa tepki çeken hareketi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında bir çocuğa davranışı tepki çekti.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 18 bin 991'e (16:37) yükseldi. 75 bin 573 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yaşanan iki büyük depremin ardından şehirlere ulaşım sağlanamaması üzerine binlerce yurttaş enkaz altından kurtarılamadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında bir çocuğa davranışı tepki çekti.

Erdoğan’ın konuştuğu sırada soğuk havada başını kapüşon ile kapatan çocuğun kafasını sert bir şekilde açtığı görüldü.

Deprem felaketinde can kaybı Gölcük'ü de geçti: 19 bin 388Deprem felaketinde can kaybı Gölcük'ü de geçti: 19 bin 388Gündem
Etiketler
Deprem Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Bilge Seçkin Çetinkaya yazdı: Bir halk olarak koca bir deprem göçüğünün altındayız Bir halk olarak koca bir deprem göçüğünün altındayız
Tayfun Kahraman: Enkazların numune alınmadan kaldırılmasına kesinlikle izin verilmesin Tayfun Kahraman: Enkazların numune alınmadan kaldırılmasına kesinlikle izin verilmesin
TRT1'in Alsancak dizisiyle ilgili yeni gelişme... Ekranda yer almayacak TRT1'in Alsancak dizisiyle ilgili yeni gelişme... Ekranda yer almayacak
Kanal D'nin yüzü gülmedi.. İddialı diziye apar topar final Kanal D'nin yüzü gülmedi.. İddialı diziye apar topar final
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller
İlçe ilçe, il il açıklandı: Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek? Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek?
Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz' Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı
Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi
Türk ve yabancı sanatçılar, Türkiye'deki depremzedeler için çizdi Türk ve yabancı sanatçılar, Türkiye'deki depremzedeler için çizdi