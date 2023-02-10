Bakan Karaismailoğlu'nun depremzede çocuğa tepki çeken hareketi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 18 bin 991'e (16:37) yükseldi. 75 bin 573 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yaşanan iki büyük depremin ardından şehirlere ulaşım sağlanamaması üzerine binlerce yurttaş enkaz altından kurtarılamadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında bir çocuğa davranışı tepki çekti.

Erdoğan’ın konuştuğu sırada soğuk havada başını kapüşon ile kapatan çocuğun kafasını sert bir şekilde açtığı görüldü.