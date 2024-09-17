Son Kullanma Tarihi Geçmiş Binlerce Ürün Yakalandı: 1 Tutuklama

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi. Depoda son kullanma tarihi geçmiş binlerce ürün yakalanırken bir kişi tutuklandı.

Son Kullanma Tarihi Geçmiş Binlerce Ürün Yakalandı: 1 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve insan sağlığına zararlı ürünlerin piyasaya sürülme aşamasında olduğu belirtilen depoya operasyon düzenledi.

Depodaki aramalarda ürünlerin son tüketim tarihini değiştirmek için kullanılan cihaz, son tüketim tarihi geçmiş ve değiştirilmiş vaziyette 73 bin 609 paketlenmiş gıda ürünü ve 10 ton ruhsatsız imal edilmiş temizlik malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli E.G. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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