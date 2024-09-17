Van'da 5 Kilo 778 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

MSB, Van hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin engellendiğini ve bölgede yapılan aramada 5 kilo 778 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

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Van'da 5 Kilo 778 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı engelledi. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde 5 kilo 778 gram metamfetamin ele geçirildi" denildi.

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Kaynak: DHA

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