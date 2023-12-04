TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de son durum

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası dolar/TL, yükselişini sürdürdü.

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TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de son durum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon, Kasım ayında yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu.

TÜİK'in enflasyon rakamları öncesi cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 28,89 TL'den tamamlamıştı. Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL, yükselişe geçerek 28,93 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu dolar/TL tahmini 30,00 TL seviyesinde bulunuyor.

TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de son durum - Resim : 1

GÖZLER FED'DE

Öte yandan Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, bankanın sıkılaştırıcı adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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