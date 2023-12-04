TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de son durum
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası dolar/TL, yükselişini sürdürdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon, Kasım ayında yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu.
TÜİK'in enflasyon rakamları öncesi cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 28,89 TL'den tamamlamıştı. Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL, yükselişe geçerek 28,93 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.
MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu dolar/TL tahmini 30,00 TL seviyesinde bulunuyor.
GÖZLER FED'DE
Öte yandan Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, bankanın sıkılaştırıcı adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakılıyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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