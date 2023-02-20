Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da bir iş yerinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bir iş yerinde doğalgaz sıkılaşması sonucu meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Patlamanın etkisiyle iş yerinde, binada ve çevrede bulunan araçlarda hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bölgede inceleme yaptı.

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Vali Ayhan, yaşanan ölümlü ve yaralanmalı patlama sonrası soruşturmanın başlatıldığını belirterek, kusurlu kişi ve kişilerin hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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