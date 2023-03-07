Marmara Denizi'nde, İstanbul'da hissedilen deprem!

AFAD verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 11.36'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.63 kilometre olarak açıklandı. Öte yanda deprem, İstanbul'da hissedilirken merkez üssü Marmara Denizi, Tekirdağ Marmaraereğlisi'ne 21.16 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.8 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken, merkez üssünü Marmara Denizi, derinliğini ise 8.4 kilometre olarak duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem