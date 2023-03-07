Naci Görür, 6 Şubat'ı işaret edip uyardı: 'Ne olur yapmayın'

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından Cumhuriyet tarihinin en yüksek kayıplarının verilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Görür, “Ne olur alelacale deprem bölgelerinde yenileme çalışmaları yapıp 6 Şubat gibi bir afeti aynı bölgedeki gelecek nesillerimize ihale etmeyelim” dedi.

Naci Görür, 6 Şubat'ı işaret edip uyardı: 'Ne olur yapmayın'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde Cumhuriyet tarihinin en yüksek kayıplarının verilmesinin ardından uzmanlar uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ne olur alelacale deprem bölgelerinde yenileme çalışmaları yapıp 6 Şubat gibi bir afeti aynı bölgedeki gelecek nesillerimize ihale etmeyelim” dedi.

Görür şunları ifade etti:

"Bu günlerde harıl harıl deprem bölgesinde yerleşim bölgelerini yenileme, ayağa kaldırma çalışmaları yapılıyor. Okan Tüysüz ile görüştük, duyduğumuz endişeleri bir kez daha duyuralım dedik: Deprem kentlerini tamir ve yenileme çalışmaları sadece bir inşaat projesi değildir.

Her yerleşim alanının yüzey jeolojisini, yeraltı jeolojisini, jeomorfolojisini, jeofiziğini, sismolojisini, zeminini, vb. ayrıntılı olarak bilecek ve yenilediğiniz bölgenin depremselliğini, aktif faylarını, çökme alanlarını, sıvılaşma yörelerini, kütle hareketlerinin olabileceği yerleri, deprem etkisinin büyütüleceği yöreleri, deprem dalgalarının bir nevi kapana kısılıp yıkıcı etkilerinin artacağı alanları, vb belirleyip inşaatına giriştiğiniz yerlerin yerleşime uygun olup olmadığına karar vermeniz, sonra da yenileme ve imar çalışmalarına girişmeniz lazım.

Ne olur alelacale deprem bölgelerinde yenileme çalışmaları yapıp 6 Şubat gibi bir afeti aynı bölgedeki gelecek nesillerimize ihale etmeyelim. Sevgiyle."

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