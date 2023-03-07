Depremzede yardımını çaldığı iddiasıyla tutuklanan emniyet müdürü, "şehit çocuğu" kontenjanından polis olmuş

Geçici görevle gittiği Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremzedelere gönderilen yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen Emniyet Müdürü Yadigar I. hakkında önemli bir bilgi ortaya çıktı.

T24’ün haberine göre, tutuklanan Yadigar I., şehit çocuğu kontenjanından emniyete girdi.

Emniyet teşkilatına mevzuat gereğince şehit çocuğu kontenjanından girdiği anlaşılan Yadigar I., önce serbest bırakıldı. Ancak yapılan itiraz sonrasında Yadigar I., görev yeri olan Tekirdağ’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCEKİ GÖREV YERİNDE DE SORUN YAŞAMIŞ

Bu arada Yadigar I.’nın daha önce görev yaptığı Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde de sorun yaşadığı anlaşıldı. Söz konusu emniyet müdürünün, Emniyet Teşkilatı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 34. maddesi hükmü gereğince yaklaşık iki yıl önce Edirne Emniyet Müdürlüğü’nden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildiği ortaya çıktı.

Tutuklu Emniyet Müdürü Yadigar I., Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

34. MADDE NE DİYOR?

Emniyet teşkilatında atama ve tayinlerin gerçekleştirilmesinde uygulanan ve halen yürürlükteki yönetmelik hükmü şöyle: "Kendisinin ve / veya aile fertlerinin tutum, davranış ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiği değerlendirilen personelin yer değişikliği, gerekçeleri ile birlikte teklif edilebilir. Bu teklif, illerde il emniyet müdürünün önerisi üzerine valiler tarafından Bakanlığa, merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında ise birim amirleri tarafından Genel Müdürlüğe yapılır. Yer değişikliği teklifleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda müfettiş marifetiyle inceleme yaptırılır."

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü, kamu oyunda büyük tepki çeken olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Görevlendirilen müfettişler, önümüzdeki günlerde hazırlayacakları raporu Emniyet Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu’na gönderecek.